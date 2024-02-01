Самарский Роспотребнадзор подвергся атаке мошенников

В указанный день в 13:48 (MSK+1) cтаршему специалисту первого разряда отдела эпидемиологического надзора Управления поступили на личный телефонный номер с созданного неизвестными лицами аккаунта в Telegram звонки и сообщения от некоего Лапина Виктора Сергеевича. Он упомянул руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлану Архипову и представился «куратором» из компетентных органов.



Разговор со звонившим касался персональных данных и крупных денежных сумм. В тот же день в 19:30 главному специалисту-эксперту отдела организации надзора поступило сообщение в указанном мессенджере якобы от руководителя Управления о том, что с сотрудником должен связаться куратор ведомства Лапин Виктор Сергеевич.



После этого работнику Управления позвонило неизвестное лицо и предупредило о частых звонках от специалистов ведомства по рабочим вопросам. Оно сообщило, что разговор носит конфиденциальный характер и разглашать его не следует, а все разговоры по мессенджеру являются фейком со стороны партнеров. Также звонивший предложил сотруднику регионального Управления Роспотребнадзора докладывать по указанной теме ему лично.



Георгий Портнов.