Снег с дождем, порывистый ветер и гололедица. Синоптики о погоде на 3−7 февраля

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, погода сохранит свой неустойчивый нрав и с началом новой рабочей недели. Под влиянием фронтальных разделов время от времени будут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом в северо-восточные районы страны начнет поступать более прохладный воздух, а в юго-западных регионах по-прежнему будет сохраняться влияние теплых воздушных масс атлантического происхождения. Поэтому температурный фон в разрезе республики ожидается достаточно контрастный.