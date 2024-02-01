Снег с дождем, порывистый ветер и гололедица. Синоптики о погоде на 3−7 февраля

«Январь завершился теплой погодой, снег начал таять, сугробы постепенно убывают. С довольно теплых позиций начинается и завершающий месяц зимы. При этом погода будет носить неустойчивый характер», — отметили в Белгидромете.
В пятницу, 2 февраля, погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Поэтому ночью на большей части территории, а днем местами по северу пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. В отдельных районах будет усиливаться ветер порывами 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 5 — плюс 1 градус, а днем — минус 1 — плюс 5 градусов.
В начале выходных ожидается ухудшение погодных условий. В субботу, 3 февраля, временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется сильный снег, налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов, а днем — от плюс 1 до плюс 7 градусов. В юго-западных районах — до 9 градусов тепла.
В воскресенье, 4 февраля, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. В дневные часы местами усиление ветра порывами 15−20 м/с. Ночью будет от минус 2 до плюс 5 градусов, а днем — от нуля по северо-востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, погода сохранит свой неустойчивый нрав и с началом новой рабочей недели. Под влиянием фронтальных разделов время от времени будут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом в северо-восточные районы страны начнет поступать более прохладный воздух, а в юго-западных регионах по-прежнему будет сохраняться влияние теплых воздушных масс атлантического происхождения. Поэтому температурный фон в разрезе республики ожидается достаточно контрастный.
В понедельник, 5 февраля, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, а днем по юго-западу — до 6 градусов выше нуля.
Во вторник, 6 февраля, ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит минус 3 — плюс 3 градуса, а ночью при прояснениях — до 6 градусов мороза. Днем по юго-западу температура достигнет 7 градусов тепла.
В среду, 7 февраля, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают минус 4 — плюс 3 градуса, по северо-востоку при прояснениях — до 7 градусов ниже нуля, а в юго-западных районах — до плюс 5 градусов. Днем столбики термометра покажут от минус 3 градусов по северо-востоку до плюс 8 градусов по юго-западу.