В Краснодаре запуск троллейбусного маршрута № 11 отложили из-за нехватки кадров

В Краснодаре отложили запуск нового троллейбусного маршрута № 11. Транспорт не вышел на линию из-за нехватки водителей.
Новый троллейбус планировали запустить в ноябре 2023 года. Транспорт должен был курсировать от ж/д вокзала «Краснодар-1» до улицы Домбайской.
«Троллейбусный маршрут № 11 планировался к запуску, но в связи с недокомплектом сотрудников в настоящее время не представляется это сделать», — цитирует МУП «КТТУ» издание «Кубань Информ».
В настоящее время нехватка кадров составляет 31%. Всего на предприятии работают 448 водителей трамваев, 262 водителя троллейбусов и 184 — автобусов. В декабре средняя зарплата водителей составила 75 тысяч рублей.