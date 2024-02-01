Очень по-питерски. В автобусах Петербурга начали раздавать свежую прессу

С 1 февраля актуальные выпуски «Петербургского дневника» бесплатно распространяются в одном из самых популярных автобусных маршрутов города. Теперь петербуржцы смогут оперативно получать важную информацию о событиях в Петербурге. Старт новому проекту дали председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и главред газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Очень петербургский проект.
Сейчас свежий номер газеты «Петербургский дневник» можно бесплатно получить в метрополитене, трамвае и транспорте. Однако с февраля актуальный номер распоространяется и в автобусах маршрута № 2 — это самый протяженный и старейший маршрут в Петербурге (работает с 1929 года). Автобус соединяет юг и центральную часть Северной столицы.
«Для реализации проекта мы выбрали самый пассажиронапряженный маршрут — только за прошлый год автобус № 2 перевез рекордные 9,4 млн пассажиров, — отметил Кирилл Поляков. — Пассажиры каждого из 34 автобусов данного маршрута будут иметь возможность прямо в салоне получить свежий номер “Петербургского дневника”. Помимо этого на экранах внутри салона мы продолжим транслировать основные новости. Взять и почитать печатную прессу — это очень по-петербургски».
Газеты будут размещаться на брендированных стойках — конструкциях, изготовленных специально для этого проекта, окрашенных в лазурный цвет — официальный цвет пассажирского автомобильного транспорта Санкт-Петербурга.
«Уверен, что история будет востребована — петербуржцы любят читать бумажные книги и газеты, — сказал Александр Бельский. — Теперь получить свежую прессу можно будет прямо в салоне автобуса. Узнать важные новости, познакомиться с интересными статьями».
Охватить больше читателей.
«Свежая пресса в автобусе — это продолжение большого проекта который называется “Петербургский дневник на транспорте”, — отметил главред издания Кирилл Смирнов. — Он запустился в прошлом году при поддержке комитета по печати и сейчас при поддержке всего транспортного блока, выходит в трамвай и городской электрический транспорт. Для нас это важный проект и мы надеемся, что он будет востребован и оценен пассажирами».
Кирилл Смирнов отмечает, что газеты в будущем можно будет получить не только на маршруте № 2. Кроме того, не будут отказываться и от информационных экранов в салонах общественного транспорта. Как и прежде, на мониторах будут транслировать новости и другой полезный контент. Сейчас такая трансляция ведется в 2 200 салонах общественного транспорта.