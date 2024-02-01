Очень по-питерски. В автобусах Петербурга начали раздавать свежую прессу

«Свежая пресса в автобусе — это продолжение большого проекта который называется “Петербургский дневник на транспорте”, — отметил главред издания Кирилл Смирнов. — Он запустился в прошлом году при поддержке комитета по печати и сейчас при поддержке всего транспортного блока, выходит в трамвай и городской электрический транспорт. Для нас это важный проект и мы надеемся, что он будет востребован и оценен пассажирами».