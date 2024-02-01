Астанчане могут стать волонтерами на Всемирных играх кочевников

Серии встреч, на которых расскажут о наборе в ряды волонтеров, пройдут в столичных учебных заведениях.
— Мы презентуем отбор студентов в рамках подготовки к V Всемирным играм кочевников. Данная работа проводится совместно с дирекцией по подготовке к играм. У нас есть определенные критерии, с которыми можно ознакомиться на сайтах и в социальных сетях. Как таковых ограничений у нас нет. Мы также рассматриваем вопрос участия международных волонтеров. Основным критерием выбора будущих претендентов будет знание иностранных языков, в данном случае английского и турецкого. На время проведения соревнований молодые люди будут обеспечены специальной экипировкой, питанием и транспортом. Что касается проживания, это будет зависеть от того, сколько человек мы наберем, потому что в числе студентов есть как городские, так и иногородние учащиеся. Все вопросы будут решаться по мере поступления.
Как отметили организаторы, в выборе волонтеров обратят внимание на кандидатов в возрасте 14−75 лет. Их помощь будет необходима по следующим направлениям: прием участников с гостями, развозка в центры аккредитации и гостиницы, помощь в комплексах, где проводятся спортивные мероприятия, организация культурно-массовых мероприятий, доставка еды участникам во время игр
Напомним, по предварительным прогнозам в V Всемирных играх кочевников примет участие около 4 тысяч представителей более 100 стран мира.
Желающие заняться волонтерством могут зайти в раздел «Волонтер» на сайте и заполнить анкету. Отбор производится посредством анализа заполненных анкет. На собеседование будут приглашены волонтеры, соответствующие всем требованиям.
Получить информацию можно на странице @Volunteer_nomadgameskz в социальных сетях Instagram и Tik Tok, а также в WhatsApp и в Telegram по телефону: 8 701 841 20 24.
Во время V Всемирных игр кочевников пройдут соревнования по 20 видам национальных и народных игр, в их числе конный спорт, национальные виды борьбы, стрельба из лука, традиционные интеллектуальные игры, перетягивание каната и другие. Кроме того, помимо официальной программы, запланированы специальные показательные конкурсы для представления 10 видов национального искусства.
На ипподроме «Казанат» и на территории этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и в ледовом дворце «Алау» состоятся соревнования по национальным видам борьбы и народным играм, в комплексе «Думан» — традиционные интеллектуальные игры.