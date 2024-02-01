Астанчане могут стать волонтерами на Всемирных играх кочевников

— Мы презентуем отбор студентов в рамках подготовки к V Всемирным играм кочевников. Данная работа проводится совместно с дирекцией по подготовке к играм. У нас есть определенные критерии, с которыми можно ознакомиться на сайтах и в социальных сетях. Как таковых ограничений у нас нет. Мы также рассматриваем вопрос участия международных волонтеров. Основным критерием выбора будущих претендентов будет знание иностранных языков, в данном случае английского и турецкого. На время проведения соревнований молодые люди будут обеспечены специальной экипировкой, питанием и транспортом. Что касается проживания, это будет зависеть от того, сколько человек мы наберем, потому что в числе студентов есть как городские, так и иногородние учащиеся. Все вопросы будут решаться по мере поступления.