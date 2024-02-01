Сколько кабанчиков видите вы? Показываем, как в лесах Ленобласти считают животных

Видео опубликовал комитет по животному мира Ленобласти 1 февраля. В Приозерском районе специалист увидел на своем пути семейство кабанов на снегу, греющихся друг об друга. Они его тоже быстро заметили и поспешили убежать. «Учитываться будем?» — поинтересовался мужчина, но было поздно.