Сколько кабанчиков видите вы? Показываем, как в лесах Ленобласти считают животных

В Ленобласти продолжается зимний учет животных. Это ежегодное мероприятие, однако в этот раз специалисты могли не досчитаться нескольких кабанчиков — так быстро они убежали из поля зрения учетчика.
Видео опубликовал комитет по животному мира Ленобласти 1 февраля. В Приозерском районе специалист увидел на своем пути семейство кабанов на снегу, греющихся друг об друга. Они его тоже быстро заметили и поспешили убежать. «Учитываться будем?» — поинтересовался мужчина, но было поздно.
Благодаря видеозаписи сосчитать кабанчиков не сложно — их было четверо, говорят в комитете.
До этого в объектив камеры учетчика попали лоси. Специалисту повезло — животные продемонстрировали себя сами, но тоже удрали через сугробы. «Куда пошли? Я вас не посчитал еще», — кричал им вслед учетчик.
Зимний маршрутный учет численности охотничьих животных проводится в Ленобласти с 15 января. В этом году учет ведут на 158 исследуемых территориях (охотничьих угодьях). Работы продлятся до 15 марта.