Центр единоборств открыли в Ейске. Спортивное учреждение построили по программе «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В Центре единоборств разместили три ковра для занятий самбо, таты для дзюдо и спортивной борьбы. В учреждении будут тренироваться жители Ейского района и воспитанники местной спортшколы «Олимп».
Всего в Ейском районе работают восемь спортивных учреждений, в которых развивают 22 вида спорта. В 2023 году более 53 тысяч человек сдали нормативы ГТО. Из них свыше 44 тысяч участников получили знаки отличия.
Всего на Кубани в 2023 году открыли 26 Центров единоборств. В 2024 году в регионе построят 18 учреждений.
«Также в завершающей стадии строительства Дворец самбо в Краснодаре, идет подготовка к открытию. Увеличивается количество спортивных залов шаговой доступности — за последние 6 лет возвели 38 объектов».