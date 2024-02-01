«Эдю уже давно должны были увезти в Саратов»: отец Шарлота прокомментировал «высылку» сына из Самары

— Я кому-то сказал, что это правда, а другим — что нет. По факту, я не знаю, где сейчас Эдя находится. Связи у меня с ним нет, а передо мной никто не отчитывается. Его уже давно должны были отправить в Саратов на освидетельствование, но это почему-то все время затягивалось. Самара отказалась проводить исследования по каким-то причинам. Возможно, его действительно увезли, — прокомментировал Валерий Шарлот.