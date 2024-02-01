«Эдю уже давно должны были увезти в Саратов»: отец Шарлота прокомментировал «высылку» сына из Самары

В сети появились сообщения о переводе скандально известного певца Шарлота из самарского СИЗО в Саратов. В другой город его якобы отправили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Ранее появилась информация, что артист мог сжечь российский паспорт и совершить другие противоправные поступки из-за биполярного расстройства.
Слухи или правда
Адвокат Шарлота Алексей Лапузин в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» заявил, что никуда его подзащитного не перевели.
— Эта информация является неподтвержденной и носит характер слухов. На данный момент мера пресечения продлена, сейчас проходят процессуальные действия.
Несмотря на утверждение, что новость о передвижениях Шарлота — слухи, адвокат певца не стал ее отрицать.
— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — сказал Алексей Лапузин.
«В Самаре отказались проводить исследования»
«Комсомолка» также связалась с отцом певца — Валерием Шарлотом. Он заявил, что самарские врачи отказались проверять Эдуарда на наличие психических заболеваний.
— Я кому-то сказал, что это правда, а другим — что нет. По факту, я не знаю, где сейчас Эдя находится. Связи у меня с ним нет, а передо мной никто не отчитывается. Его уже давно должны были отправить в Саратов на освидетельствование, но это почему-то все время затягивалось. Самара отказалась проводить исследования по каким-то причинам. Возможно, его действительно увезли, — прокомментировал Валерий Шарлот.
Напомним, 23 января суд продлил арест певцу Шарлоту. В СИЗО он пробудет как минимум до 24 марта 2024 года. Артиста обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Под уголовные статьи певец попал после того, как выложил несколько роликов в интернет.