Итоги дня: интервью с Харитоновым, прием военного прокурора, жилье для молодых

О тоске по СССР, развитии Дальнего Востока, личной трагедии и «голой вечеринке» — Николай Харитонов
Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Дальний Восток важен для развития страны в целом. А с недавних пор объявил полный «разворот на Восток». В органах власти выделены отдельные структуры, призванные ускорить развитие нашего региона. Что делает одна из них, руководитель ИА AmurMedia Андрей Швецов обсудил в интервью с председателем комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутатом Николаем Харитоновым.
Юрий Бойченко покинул пост министра здравоохранения Хабаровского края
Юрий Бойченко сегодня уволился с должности министра здравоохранения Хабаровского края, решение принято по семейным обстоятельствам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) министерства здравоохранения Хабаровского края.
Отдохнуть в усадьбе на Мяо-Чан и вдоволь поесть пельменей и корюшки могут жители и гости Хабаровского края
В феврале в Хабаровском крае пройдет два гастрономических фестиваля. Уже завтра стартует «Корюшка и Ко» (6+), праздник огуречной рыбки продлится до 15 февраля. Как рассказали в региональном министерстве туризма, к гастрономическому событию присоединились три хабаровских ресторана, которые предложат своим гостям обязательные блюда — жареную корюшку и жареную навагу по единой цене. Помимо этого посетителей ждут авторские рыбные блюда от шеф-поваров. Например, можно будет попробовать тартар из корюшки на печенье из морской капусты, салат с навагой или темпура из зубаря, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Главный военный прокурор провел личный прием граждан в г. Хабаровск
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации — Главный военный прокурор Валерий Петров в рамках рабочей поездки в г. Хабаровск провел в военной прокуратуре Восточного военного округа личный прием военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, членов их семей и других граждан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу главной военной прокуратуры.
В Хабаровском районе установлен мужчина, который выстрелил в беременную собаку
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию, автор которой сообщает о том, что беременную собаку расстреляли возле дома владелицы мини-приюта в селе Галкино, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Новые почетные звания и медали установили в Хабаровском крае
На первом в 2024 году заседании регионального парламента приняты законы об утверждении новых почетных званий и медалей Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательной думы Хабаровского края.
Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Родину» с двузначным результатом
«СКА-Нефтяник» возобновил выступление в регулярном чемпионате России матчем против кировской «Родины». Хабаровчане не стали отступать от приятной для себя традиции, заложенной в последние годы в противостоянии с командой с берегов Вятки. В седьмой раз подряд «Родина» была сокрушена на берегах Амура с двузначным результатом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».
Реконструкторы из Хабаровского края примут участие в военно-историческом фестивале
10 февраля состоится межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» (6+). Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участие в нем примут военно-исторические клубы из Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia.
Молодые семьи Хабаровского края смогут подать документы на покупку жилья с господдержкой
В Хабаровском крае в 2024 году продолжат реализовывать региональную программу помощи молодым семьям, которые желают улучшить жилищные условия. На эти цели выделено почти 130 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.