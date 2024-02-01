Итоги дня: интервью с Харитоновым, прием военного прокурора, жилье для молодых

Отдохнуть в усадьбе на Мяо-Чан и вдоволь поесть пельменей и корюшки могут жители и гости Хабаровского края



В феврале в Хабаровском крае пройдет два гастрономических фестиваля. Уже завтра стартует «Корюшка и Ко» (6+), праздник огуречной рыбки продлится до 15 февраля. Как рассказали в региональном министерстве туризма, к гастрономическому событию присоединились три хабаровских ресторана, которые предложат своим гостям обязательные блюда — жареную корюшку и жареную навагу по единой цене. Помимо этого посетителей ждут авторские рыбные блюда от шеф-поваров. Например, можно будет попробовать тартар из корюшки на печенье из морской капусты, салат с навагой или темпура из зубаря, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.