В Крым на майские праздники запустят новые поезда

Перед майскими праздниками будет увеличено количество поездов «Таврия», а продажа билетов на 1 мая начнется уже 2 февраля, сообщает перевозчик. Кроме того, поезд № 173/174 по маршруту Москва — Евпатория начнет свою работу с 1 марта. А с 23 апреля запустят пять поездов по маршруту Москва — Симферополь, которые будут курсировать ежедневно до 8 октября.