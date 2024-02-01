В Крым на майские праздники запустят новые поезда

В Крым на майские праздники будут запущены дополнительные поезда. Продажа билетов на эти даты будет открыта с 2 февраля, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Перед майскими праздниками будет увеличено количество поездов «Таврия», а продажа билетов на 1 мая начнется уже 2 февраля, сообщает перевозчик. Кроме того, поезд № 173/174 по маршруту Москва — Евпатория начнет свою работу с 1 марта. А с 23 апреля запустят пять поездов по маршруту Москва — Симферополь, которые будут курсировать ежедневно до 8 октября.
Поезд № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория с 27 апреля будет курсировать по маршруту ежедневно. Помимо этого, состав № 007/008 уже ходит по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. С 28 апреля начнет работу сезонный поезд № 585/586 Волгоград — Симферополь, который будет ходить через день. Также в Крым курсируют поезда № 75/76 Омск — Симферополь, № 141/142 Пермь — Симферополь, № 315/316 Адлер — Симферополь и № 425/426 Кисловодск — Симферополь.
При этом, в середине мая начнут ходить другие сезонные поезда в Крым из Смоленска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Челябинска, Москвы.