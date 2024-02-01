Пермские врачи рассказали о продуктах-помощниках в борьбе с раком

— Это фрукты и овощи, которые должны стать основой рациона. Листовые овощи очень богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и ферментами. К ним относятся шпинат, капуста, салат, руккола, кресс-салат и другие. Далее идут белок и полезные жирные кислоты, которые поддерживают иммунную систему и предотвращает потерю мышечной массы. Ягоды содержат большое количество витаминов А, С и галловой кислоты, укрепляющей иммунную систему.