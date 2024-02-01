Пермские врачи рассказали о продуктах-помощниках в борьбе с раком

Неделя профилактики онкологических заболеваний — хороший повод поговорить о тяжелом недуге, которого боятся многие. И не зря: ежегодно количество случаев выявления злокачественных новообразований растает. Онкология стала самой актуальной проблемой человечества, а гарантированных способов избежать этой тяжелой болезни медицине пока неизвестны.
Но профилактикой онокзоболеваний все равно заниматься стоит. И это под силу каждому!
— Известны главные факторы, способствующие возникновению и развитию злокачественных новообразований, — рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края. — Главные — это воздействие канцерогенов, мутация клеток, снижение иммунитета, стрессовые ситуации, влияние вирусов и бактерий, свободные радикалы и вредные привычки.
А значит, чтобы избежать болезни, нужно сбалансировано питаться, отказаться от вредных привычек, защищаться от инфекционных заболеваний, ограничить контакты с вредными веществами, вести активный образ жизни, защищаться от ультрафиолета, соблюдать режима дня и укреплять нервную систему.
Также доказано, что существуют продукты-помощники в борьбе против рака.
— Это фрукты и овощи, которые должны стать основой рациона. Листовые овощи очень богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и ферментами. К ним относятся шпинат, капуста, салат, руккола, кресс-салат и другие. Далее идут белок и полезные жирные кислоты, которые поддерживают иммунную систему и предотвращает потерю мышечной массы. Ягоды содержат большое количество витаминов А, С и галловой кислоты, укрепляющей иммунную систему.
Также важно включать в рацион кисломолочные продукты, которые поддерживают естественный баланс бактерий в микрофлоре кишечника и помогают укрепить иммунную систему.
Употребляя в пищу дикую рыбу, такую как лосось, скумбрию и сардины, организм человека получает жирные кислоты Омега-3. Они улучшают работу мозга и укрепляют гормональную и нервную системы.
Существуют причины возникновения рака, которые кроются и в нашем образе жизни, а именно, во вредных привычках.
— Курение — эта опасная зависимость, которая крадет у нас годы жизни и даже десятилетия, — говорят пермские врачи. — Почти в 90% случаев именно курение является причиной рака легкого. Также пагубное пристрастие может вызывать рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, шейки матки, почек, мочевого пузыря.
Не менее пагубно влияет на организм и алкоголь. Он является канцерогеном первой группы по классификации МАИР (Международное агентство по изучению рака) наряду с курением и радиацией.
— Доказано, что алкоголь вызывает семь видов рака, а именно: полости рта, пищевода, желудка, кишечника, молочных желез, печени и поджелудочной железы. Безопасных доз алкоголя не существует. Даже употребление 1 бокала вина в неделю увеличивает, например, развитие рака молочной железы в 1,7 раза.
К еще одному опасному пристрастию можно отнести и желание загорать, причем, без разницы, под солнцем или в солярии. Вред избыточного ультрафиолетового облучения давно доказан — оно запускает развитие злокачественных опухолей, прежде всего меланомы, рак кожи, молочных и щитовидной желез.
Чтобы защититься от ультрафиолета, избегайте солнечного «часа пик», наносите солнцезащитный крем и откажитесь от солярия.
Самостоятельно предупредить болезнь каждый человек может благодаря владению информацией об онкологических заболеваниях, систематическому проведению самодиагностики и прохождению диспансеризации и профилактических осмотров.
А в случае подозрительных симптомов важно обращаться за консультацией к специалистам. Что должно насторожить человека? Это боли в груди, беспричинная потеря аппетита, постоянная усталость, увеличение лимфоузлов, повышенная температура, не связанная с простудой или ОРВИ, не проходящая одышка или кашель, резкое снижение веса без причины.
Рак на ранних этапах может протекать бессимптомно, поэтому выявить его можно, ежегодно проходя флюорографию. Женщинам после 39 лет показано маммографическое исследование и забор мазка из шейки матки. Мужчинам после 40 лет — ежегодный анализ крови на ПСА и консультация уролога. А исследование кишечника на скрытую кровь помогает определить рак кишечника на начальных стадиях.
Не стоит забывать и о физической активности, прогулках на свежем воздухе. Есть данные, что регулярные физнагрузки способствуют снижению риска развития рака толстой кишки, молочной железы, матки, предстательной железы.
— В Пермском крае в рамках федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», поставляется тяжелое, экспертное и диагностическое оборудование для лечения и профилактики онкологических заболеваний. Также в рамках федерального проекта в регионе проводятся мероприятия по выявлению и лечению злокачественных новообразований, — напомнили в Минздраве Пермского края.