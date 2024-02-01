Экскурсии по Кунгурской ледяной пещере могут возобновиться 2—3 февраля. Об этом perm.aif.ru рассказал директор ООО «Сталагмит-Экскурс» Андрей Кобелев. Также он прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о закрытии достопримечательности из-за угрозы обрушения. «С Кунгурской ледяной пещерой ничего не произошло. Она работает в нормальном режиме. Никаких происшествий не было. Я издал приказ о приостановлении экскурсий, чтобы выполнить рекомендации Ростехнадзора по изменению плана мероприятий по безопасной эксплуатации пещеры на 2024 год. Этот документ мы обязаны согласовывать с ведомством. Мы ежегодно отчитываемся о работе, проделанной в прошедшем году, и отправляем план мероприятий на будущий. Обычно процедуру согласования мы проходим до 1 января, но на этот раз вышла задержка. В устной форме в Ростехнадзоре нас заверили, что всё в порядке. Но в официальном ответе, который дошёл до меня только 30 января, были прописаны рекомендации», — рассказал perm.aif.ru Андрей Кобелев. В частности, нужно внести изменения в план мероприятий на 2024 год и сводный план, где отмечаются места предстоящей оборки (удаление отслоившихся фрагментов породы) сводов в связи с опасностью обрушения. Также необходимо решить вопрос с переаттестацией маркшейдера, который проводит обследование пещеры. «Это обычные рабочие моменты. Например, мы регулярно приостанавливаем деятельность на время взрывных работ в соседнем карьере, или если горный инженер (он ежедневно обследует пещеру) находит место, где может произойти обвал. В прошлом году отменяли экскурсии на время съёмок фильма. Не понимаю, из-за чего подняли такой шум. Ростехнадзор не закрывал пещеру, экскурсии были приостановлены по моему решению. В ближайшие дни (2 или 3 февраля) мы согласуем документы с Ростехнадзором и возобновим экскурсии. Они проводятся только в безопасных и проверенных местах. Это не должно вызывать сомнений ни у кого», — говорит Андрей Кобелев. Напомним, ранее распространилась информация о якобы закрытии достопримечательности из-за угрозы обрушения. Это произошло после публикации в официальном сообществе Кунгурской ледяной пещеры письма из Ростехнадзора, адресованного «Сталагмит-Экскурс», и оповещения о приостановке экскурсий с 31 января.