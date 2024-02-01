Тысячи жалоб на качество ямочного ремонта поступили Аксенову

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. Более двух тысяч жалоб на состояние грунтовых дорог и качество ямочного ремонта в Крыму поступило в адрес главы региона Сергея Аксенова.
«За неделю на мои страницы в соцсетях поступило 2234 обращения по вопросам грейдирования грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. Лидеры по обращениям — город Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский, Черноморский районы», — написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он подчеркнул, что работа по паспортизации дорог в ряде муниципальных образований не выполнена вовсе, а в части — только «на бумаге». То есть не подкрепляется реальными действиями.
По мнению Аксенова, это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. При этом контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным, подчеркнул он.
«Проезжаемость дорог должна быть обеспечена в полном объеме. Как только позволяют погодные условия — необходимо выходить на работы по ямочному ремонту».
И потребовал, чтобы планы по грейдированию и ямочному ремонту дорог были опубликованы на сайтах республиканского министерства транспорта и муниципальных образований.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что ремонтные бригады Крымавтодора, несмотря на погоду, продолжают ямочный ремонт основных трасс из Симферополя в новые регионы. По его словам, силами 13 ремонтных бригад Крымавтодора проводится работа по ямочному ремонту более чем на 1200 квадратных метрах асфальтового покрытия на дорогах Симферополь — Джанкой и Симферополь — Армянск.
Ранее глава республики сообщил, что в Крыму планируется построить новую дорогу из Керчи в Джанкой, что позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край.