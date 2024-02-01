В метро Самары могут ввести оплату проезда лицом

Точные сроки введения новой системы пока не определены. Не исключено, что этот процесс займет продолжительное время. Ранее общественник Андрей Сазонов в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» высказал мнение, что оплата лицом будет удобна для пассажиров. Однако он считает, что внедрение этой системы может потребовать значительную сумму денег и времени.