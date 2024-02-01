Рейсы Ташкент-Франкфурт-Ташкент отменили из-за забастовок в Германии. Авиабилеты можно будет перебронировать

По информации немецких СМИ, профсоюз Германии призвал сотрудников сектора авиационной безопасности не выходить на работу с раннего утра 1 февраля и до полуночи. Около 25 тысяч работников, занятых на контроле пассажиров, багажа и персонала, приняли участие в забастовке, поэтому работа в нескольких аэропортах, в частности, во Франкфурте-на-Майне парализована.