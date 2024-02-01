Рейсы Ташкент-Франкфурт-Ташкент отменили из-за забастовок в Германии. Авиабилеты можно будет перебронировать

По информации немецких СМИ, профсоюз Германии призвал сотрудников сектора авиационной безопасности не выходить на работу с раннего утра 1 февраля и до полуночи. Около 25 тысяч работников, занятых на контроле пассажиров, багажа и персонала, приняли участие в забастовке, поэтому работа в нескольких аэропортах, в частности, во Франкфурте-на-Майне парализована.
Uzbekistan Airways сообщила, что пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать свои авиабилеты на последующие перелеты авиакомпании, запланированные на 5 февраля.
Для получения подробной информации просят обращаться в контакт-центр Uzbekistan Airways или в представительство авиакомпании в городе Франкфурт-на-Майне.