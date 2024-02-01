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Рейсы Ташкент-Франкфурт-Ташкент отменили из-за забастовок в Германии. Авиабилеты можно будет перебронировать

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Uzbekistan Airways из-за забастовок профсоюзов в Германии отменила рейсы HY231/232 Ташкент-Франкфурт-Ташкент, запланированные на 1 февраля. Пассажиры могут перебронировать свои авиабилеты на последующие перелеты, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации немецких СМИ, профсоюз Германии призвал сотрудников сектора авиационной безопасности не выходить на работу с раннего утра 1 февраля и до полуночи. Около 25 тысяч работников, занятых на контроле пассажиров, багажа и персонала, приняли участие в забастовке, поэтому работа в нескольких аэропортах, в частности, во Франкфурте-на-Майне парализована.

Uzbekistan Airways сообщила, что пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать свои авиабилеты на последующие перелеты авиакомпании, запланированные на 5 февраля.

Для получения подробной информации просят обращаться в контакт-центр Uzbekistan Airways или в представительство авиакомпании в городе Франкфурт-на-Майне.