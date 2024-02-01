Режим «черного неба» в Челябинске продлен в очередной раз и по срокам идет на рекорд

Режим «черного неба» в Челябинске продлен в очередной раз и по длительности идет на рекорд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации метеорологов, с вечера 22 января на Южном Урале в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями режим НМУ первой степени опасности в Челябинске, Карабаше и Коркино продлен до 20 часов 2 февраля.
При режиме «черного неба» предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Ночью 2 февраля в Челябинске будет минус 13−15, днем в пятницу — 5−7 ниже нуля. В ближайшие сутки облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер южной четверти 2−7 м/с.