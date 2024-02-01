«Очень много жалоб»: Рустам Минниханов раскритиковал работу общественного транспорта

«Очень много жалоб. Много организационных вопросов. Общественным транспортом вы плохо занимаетесь. Все любят дороги строить, там видно, что сделано. А здесь-то ничего не видно, кроме проблем. Поэтому давайте усиливайте работу вместе с муниципалитетами. 40 минут автобус ждут — это же безобразие».