В Сочи начались мероприятия к 10-летию со дня Олимпиады-2014

В Сочи для воссоздания атмосферы Олимпийских игр 2014 года подготовили около 40 крупных мероприятий. К 10-летнему юбилею Игр курорт планируют украсить, волонтеры в специальной экипировке будут встречать гостей, а одним из самых ярких событий обещает стать реконструкция эстафеты олимпийского огня.
«10-летний юбилей сочинской Олимпиады — повод оценить все достижения, которые стали возможны благодаря этому знаменательному событию, и проекты будущего развития главного курорта страны».
Тем временем, в ГДК «Дагомыс» открылась выставка, посвященная юбилею Игр. В фойе появились фото, снятые при подготовке к спортивному празднику. А седьмого февраля на площади перед домом культуры пройдет интерактив с концертом.
К юбилею также приурочены мастер-классы от именитых спортсменов в сочинских спортшколах.
Полная афиша праздничных мероприятий размещена в официальном телеграм-канале администрации Сочи.