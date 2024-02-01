В Сочи начались мероприятия к 10-летию со дня Олимпиады-2014

В Сочи для воссоздания атмосферы Олимпийских игр 2014 года подготовили около 40 крупных мероприятий. К 10-летнему юбилею Игр курорт планируют украсить, волонтеры в специальной экипировке будут встречать гостей, а одним из самых ярких событий обещает стать реконструкция эстафеты олимпийского огня.