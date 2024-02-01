Рэпера 50 Cent поразил опасный трюк каскадера из России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский рэпер 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон III) на своей странице в Instagram* репостнул видео с недавним трюком каскадера из Ростова-на-Дону Евгения Чеботарева.
Хип-хоп-исполнителя поразило, как россиянин проезжая на большой скорости на крыше автомобиля, перепрыгивает через нос самолета.
«Что заставляет людей делать такое, как этот чувак», — подписал видео 50 Cent.
Репост видео на странице знаменитого музыканта набрал за сутки более 12 миллионов просмотров, 250 тысяч лайков и почти девять тысяч комментариев.
И хотя рэпер не отметил Чеботарева, сам каскадер подтвердил, что на ролике именно он. «Угадайте, кто это?» — отметился в комментариях экстремал.
Присоединились к обсуждению публикации и другие пользователи из России. Многие попросили 50 Cent указать имя россиянина.
«Поставь метку автора»; «Братан, не газуй, отметь Женька!»; «Фифтик, держись. Ща тебе весь Ростов напишет комментарии!»; «Ростов на карте, братан»; «Это Россия детка! Знай наших»; «Там русский дух — там Русью пахнет!», — написали поклонники Чеботарева.
Каскадер и блогер Евгений Чеботарев известен своими сложными и рискованными трюками, постановки и съемки которых выкладывает в социальных сетях.
Несмотря на то, что он неоднократно попадал в больницу из-за полученных травм, опасную профессию не оставляет.
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