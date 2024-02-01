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Стало известно, зачем в Геленджике всем торговым киоскам присваивают QR-код

Благодаря нововведению покупатели смогут получать важную информацию о торговых объектах.
Источник: KrasnodarMedia.su

В Геленджике все объекты торговли снабдили QR-кодами, которые «расскажут» покупателям о хозяйствующем субъекте. Таким образом в городе будут бороться с нелегальными продавцами, самовольно устанавливающими киоски, торговые палатки на улицах, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Информационные таблички позволят идентифицировать легальные объекты.

Благодаря штрих-коду покупателям станут доступны данные о владельце киоска или торгового прилавка, его адресе, специализации, сроке действия договора. Кроме того, QR-код «привяжет» торговую точку к карте города.

торговля