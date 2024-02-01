Стало известно, зачем в Геленджике всем торговым киоскам присваивают QR-код

В Геленджике все объекты торговли снабдили QR-кодами, которые «расскажут» покупателям о хозяйствующем субъекте. Таким образом в городе будут бороться с нелегальными продавцами, самовольно устанавливающими киоски, торговые палатки на улицах, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.