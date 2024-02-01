Пермская галерея покажет египетских мумий

В конце прошлого года все экспонаты Пермской художественной галереи были перевезены в здание «Телты» (ул. Окулова, 75). Здесь размещены временные фондохранилища, реставрационная мастерская, библиотека, архив и кабинеты сотрудников.
— В этом здании галерея будет находиться до окончания строительства нового здания на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Сдача здания пока планируется на конец мая, открытие первых экспозиций — на сентябрь, — сообщили в галерее.
Но без выставок пермяки не останутся. В марте в помещениях фондохранилища откроется образовательная выставка, посвященная искусству Древнего Египта. В числе ее главных экспонатов — две египетские мумии.
В Пермь древнеегипетские мумии в деревянных саркофагах привезли более ста лет назад — в 1920 году. Ранее они находились в Паноптикуме — развлекательно-просветительском театре-музее. Все сто лет эти мумии и саркофаги хранились в фондах галереи. Их демонстрировали лишь дважды — в 1950-х годах в экспозиции галереи и в 1998 — 2000-х на выставке «От Нила до Понта Эвксинского», посвященной искусству Египта и античности.
В 2021 году мумии и саркофаги были отправлены на реставрацию. В результате исследований выяснилось, что они принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры. Это времена, когда Египтом правила династия Птолемеев — потомков одного из сподвижников Александра Македонского. Последним из них была царица Клеопатра, которая жила как раз в I веке до н. э. Так что одна из мумий — современник царицы Египта.
В прошлом году отреставрированные мумии демонстрировались в Государственном музее Востока в Москве на выставке «С берегов Нила на берега Камы». И вот наконец они предстанут перед глазами пермяков.