Пермская галерея покажет египетских мумий

В 2021 году мумии и саркофаги были отправлены на реставрацию. В результате исследований выяснилось, что они принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры. Это времена, когда Египтом правила династия Птолемеев — потомков одного из сподвижников Александра Македонского. Последним из них была царица Клеопатра, которая жила как раз в I веке до н. э. Так что одна из мумий — современник царицы Египта.