В воронежском музее обновили экспозицию искусства Северной Европы

Воронежцы снова смогут увидеть работы Хогстратена, Остендорфера, Класа, Ройена и других художников. В музее имени Крамского сегодня, 1 февраля, открывается после обновления экспозиция зала искусства Северной Европы.
Благодаря реэкспозиции воронежцы увидят уникальные предметы, некоторые из которых многие годы находились в фондохранилище — теперь количество представленных работ увеличились вдвое по сравнению со старым форматом выставки.
Особое внимание искусствоведы советуют обратить на двустороннюю филенку с изображением святых и донаторов (Нидерланды, XVI век) и фарфоровый пласт Людмига Штурма «Голова Христа» (вторая половина XIX века).