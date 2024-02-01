Опубликованы уникальные фото проекта обновленной набережной Сочи

— Для нас важно, что проект обновления содержит предложения и пожелания наших жителей и гостей. За полвека в Сочи было предложено несколько вариантов расширения и совершенствования территории. Уверен, накопленный опыт вкупе с современными технологиями позволят сохранить уникальную экосистему побережья, сделать самое популярное место для отдыха еще комфортнее и функциональнее, а также решить остро стоящий вопрос защиты пляжей от размытия.