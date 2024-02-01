Опубликованы уникальные фото проекта обновленной набережной Сочи

В Сочи реконструируют одну из визитных карточек города — Приморскую набережную. На эти цели направят порядка 20 млрд рублей. На сайте администрации курорта появились фото проекта обновленной территории.
— Для нас важно, что проект обновления содержит предложения и пожелания наших жителей и гостей. За полвека в Сочи было предложено несколько вариантов расширения и совершенствования территории. Уверен, накопленный опыт вкупе с современными технологиями позволят сохранить уникальную экосистему побережья, сделать самое популярное место для отдыха еще комфортнее и функциональнее, а также решить остро стоящий вопрос защиты пляжей от размытия.
Благодаря реконструкции будет увеличена зона для прогулок, а также площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на 500-метровом участке набережной и пляже «Маяк». Затем реконструируют территорию 1300 метров до Парка им. Фрунзе.
Планируется, что все строительные работы займут восемь месяцев. Обновленный пляж Маяк будет открыт к летнему курортному сезону 2025 года. По второму этапу ведутся изыскательские работы. Около 10 млрд рублей выделят на благоустройство территории, еще столько же на улучшение гидрозащиты пляжей.