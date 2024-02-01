Украинец в шоке от молдавских цен и предложил бойкотировать магазины: «Ваша страна выглядит самым богатым государством в Европе»

О том, что цены в Молдове гораздо выше, чем во многих странах, в том числе и в ЕС, давно говорят наших граждане, живущие за границей, да и наши туристы постоянно в этом убеждаются. Это замечают и иностранцы, которые поражаются запредельным ценам на все виды товаров. Своим мнением об этом поделился в социальных сетях и житель Украины.
— Я в шоке от цен на технику. Давно не менял телефон и хотел купить себе айфон последней модели. Он у вас стоит 40 тысяч леев, что составляет 2251 доллар! В Украине он стоит на 450 долларов дешевле. Объясните мне пожалуйста, Молдова что самое богатое государство в Европе? Мне кажется, что здесь самые высокие цены в мире. То же самое и про газ. Я вчера узнал, что Молдова и Болгария платят больше всех за газ. Сколько там средняя зарплата в Молдове, может 6 тысяч леев. Это семь походов в супермаркет, и всё. Что происходит? Молдаван просто очень жестко имеют. Нужно объявить бойкот этим магазинам и вообще всем. Сколько можно молчать?
Молдавских пенсионеров не волнуют айфоны новой модели, на них больше с вожделением поглядывают наши студенты. Для того, чтобы купить такую модель, им надо собирать стипендию в течение всех лет обучения. И то едва ли хватит, потому что за четыре года цены опять вырастут. Ну, а пожилых людей больше интересуют цены на продукты и коммунальные услуги. Индексация пенсий в этом году составит всего 6%, об этом недавно писала КП в Молдове. Как выживать? И, да, народ молчать не будет, но громить магазины — это слишком по-европейски. Мы пока бастуем мирно.