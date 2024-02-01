Украинец в шоке от молдавских цен и предложил бойкотировать магазины: «Ваша страна выглядит самым богатым государством в Европе»

— Я в шоке от цен на технику. Давно не менял телефон и хотел купить себе айфон последней модели. Он у вас стоит 40 тысяч леев, что составляет 2251 доллар! В Украине он стоит на 450 долларов дешевле. Объясните мне пожалуйста, Молдова что самое богатое государство в Европе? Мне кажется, что здесь самые высокие цены в мире. То же самое и про газ. Я вчера узнал, что Молдова и Болгария платят больше всех за газ. Сколько там средняя зарплата в Молдове, может 6 тысяч леев. Это семь походов в супермаркет, и всё. Что происходит? Молдаван просто очень жестко имеют. Нужно объявить бойкот этим магазинам и вообще всем. Сколько можно молчать?