В Россельхознадзоре рассказали, из каких стран завозят цитрусовые фрукты в Калининградскую область

С начала года в Калининградскую область ввезли около 700 тонн цитрусовых фруктов. Такой показатель на 40% больше января 2023-го. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в группе общественных связей регионального управления Россельхознадзора.
«Апельсины, мандарины, лимоны, помело, грейпфруты свежие были доставлены из шести государств, при этом наибольший объём фруктов поступил из Турецкой Республики, Марокко и Египта. Плоды также поступали из Бразилии, Израиля, Китая», — уточнили в ведомстве.
Все партии с цитрусовыми фруктами проконтролировали сотрудники регионального управления Россельхознадзора. После проверки плоды допустили к ввозу на территорию Калининградской области.