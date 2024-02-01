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Из-за непогоды закрыли трассы в пяти областях Казахстана

На дорогах задействованы 773 единиц техники и 1522 человека.
Сейчас в Сакраменто: +11° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: МЧС Казахстана

АЛМАТЫ, 1 фев — Sputnik. По состоянию на 18:00 1 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на пяти участках трасс республиканского значения в пяти областях, передает QazAvtoJol.

Жамбылская область.

  • участок дороги Алматы — Ташкент — Термез, км 534−593, уч. с. Айша Биби — гр. Туркестанской обл. — 59 км.

Жетысуская область.

  • участок Ушарал-Достык, км 84−184, уч. ст. Коктума — ст. Достык — 100 км.

Костанайская область.

  • участок Жезказган-Петропавловск, км 252−335, уч. гр. обл. Улытау — г. Аркалык — 83 м.

Туркестанская область.

  • участок Алматы-Ташкент-Термез, км 593−652, уч. гр. Туркестанской обл. — п. Машат — 59 км.

Улытауская область.

  • участок Жезказган — Петропавловск, км 137−252, уч. п. Улытау — гр. Костанайской обл. — 115 км.

Сейчас на трассах республиканского значения задействованы 773 единиц техники и 1522 человека.