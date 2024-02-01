Из-за непогоды закрыли трассы в пяти областях Казахстана

АЛМАТЫ, 1 фев — Sputnik. По состоянию на 18:00 1 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на пяти участках трасс республиканского значения в пяти областях, передает QazAvtoJol.