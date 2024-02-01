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В Челябинской области появятся шесть новых детских садов в 2024 году

Ирина Гехт: в Челябинской области появятся новых детских садов в 2024 году.
Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области в текущем году появятся шесть новых детских садов. Об этом в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— В текущем году планируем выкупить 2 объекта и построить 4 детсада — суммарно на 1238 мест. Новые дошкольные места появятся в селе Кулуево Аргаяшского района, Челябинске, Копейске, поселках Пригородный и Терема Сосновского района, — сообщила Ирина Гехт.

По словам Ирины Гехт, строительство детских садов — это системная работа в рамках госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». В 2024 году в регионе будет работать 1091 ДОУ, в которых смогут обучаться 182 190 детей.

Сейчас в информационной системе оформлены заявки на получение 21 355 мест на детей от 2 месяцев до 7 лет включительно. Сюда входят все дети, которые будут зачислены в садики с мая 2024 года, а также в последующие года. Первый вице-губернатор отмечает, что обеспеченность местами в детсадах на сегодняшний день стопроцентная.

В прошлом году правительство региона завершило строительство 7 детсадов в общей сложности на 1280 мест и приобрело 4 здания для 767 детей в таких населенных пунктах, как Копейск, Челябинск, Магнитогорск, село Аргаяш, поселок Западный, деревня Малиновка.