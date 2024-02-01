В Челябинской области появятся шесть новых детских садов в 2024 году

В Челябинской области в текущем году появятся шесть новых детских садов. Об этом в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
— В текущем году планируем выкупить 2 объекта и построить 4 детсада — суммарно на 1238 мест. Новые дошкольные места появятся в селе Кулуево Аргаяшского района, Челябинске, Копейске, поселках Пригородный и Терема Сосновского района, — сообщила Ирина Гехт.
По словам Ирины Гехт, строительство детских садов — это системная работа в рамках госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». В 2024 году в регионе будет работать 1091 ДОУ, в которых смогут обучаться 182 190 детей.
Сейчас в информационной системе оформлены заявки на получение 21 355 мест на детей от 2 месяцев до 7 лет включительно. Сюда входят все дети, которые будут зачислены в садики с мая 2024 года, а также в последующие года. Первый вице-губернатор отмечает, что обеспеченность местами в детсадах на сегодняшний день стопроцентная.
В прошлом году правительство региона завершило строительство 7 детсадов в общей сложности на 1280 мест и приобрело 4 здания для 767 детей в таких населенных пунктах, как Копейск, Челябинск, Магнитогорск, село Аргаяш, поселок Западный, деревня Малиновка.