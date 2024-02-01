В Челябинской области появятся шесть новых детских садов в 2024 году

Сейчас в информационной системе оформлены заявки на получение 21 355 мест на детей от 2 месяцев до 7 лет включительно. Сюда входят все дети, которые будут зачислены в садики с мая 2024 года, а также в последующие года. Первый вице-губернатор отмечает, что обеспеченность местами в детсадах на сегодняшний день стопроцентная.