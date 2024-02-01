В Ростове не хватает почти тысячи водителей общественного транспорта

В Ростове из-за нехватки водителей общественного транспорта города на линиях происходит недовыпуск машин. Так, на конец января не хватает 992 водителей общественного транспорта. И это 47% от необходимого их количества.
Такие цифры озвучили в департаменте транспорта Ростова-на-Дону в ответ на официальный запрос «КП — Ростов-на-Дону».
ДОЛЖНО БЫТЬ — 2118.
Если быть точным, то не хватает 865 водителей автобусов, 72 троллейбусов и 55 трамваев.
— Для обеспечения транспортного обслуживания города Ростова предусмотрено следующее плановое количество водительского состава в транспортных предприятиях: автобусы — 1884 чел., троллейбусы — 133 чел., трамваи — 101 чел, — отмечается в ответе.
Однако нехватка водителей в транспортных предприятиях приводит к тому, что плановый выпуск машин на линии не обеспечивается.
При этом, по данным городских властей, в декабре 2023 года средняя зарплата водителя муниципального автобуса составляла 80,3 тысячи рублей, троллейбуса — 60,3 тысячи рублей и трамвая — 62,7 тысячи рублей.
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ И ГДЕ ИЩУТ.
Также в дептрансе ответили, что делают, чтобы решить кадровый дефицит. Так, на базе муниципального транспортного перевозчика идет обучение водителей троллейбусов и трамваев. Потом их трудоустраивают на предприятии.
При этом ищут водителей и за границей.
— В настоящее время осуществляется подготовка необходимых документов для оформления трудовых отношений граждан Кыргызской Республики с транспортными предприятиями.
А с 2023 года водителям начали предоставлять и служебное жилье. В ноябре прошлого года появилась возможность взять ипотеку. Обещают, что часть процентной ставки для строительства жилья или покупки будет компенсироваться.
ЧТО СЕЙЧАС.
Пока же ростовчане нередко жалуются на работу общественного транспорта города. Зачастую в вечернее время автобусов просто нет на линиях.
— После девяти вечера, а бывает что даже и после половины девятого, просто не уехать из Александровки в центр. Тогда приходится ехать на дорогом такси, — рассказала читательница Мария.
На проблемы с общественным транспортом часто сетуют и жители Суворовского, а также других районов города.
КСТАТИ.
В донской столице существенно расширят транспортную сеть трамваев. Строить их будут поэтапно. Сейчас рассматривается вопрос возведения эстакад. Но пока этот вопрос находится на стадии проработки. Известно, что уже возведено более полутора километров новых трамвайных путей.