Великий пост в 2024 году: как правильно провести, чтобы духовно очиститься

Существует версия, что Великий Пост был установлен в память о постном подвиге Христа, который после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне.
Другая гласит, что на заре христианства перед Крещением будущим чадам Церкви было предписано усиленно молиться и поститься. Крестины проходили несколько раз в год, да и то — по большим праздникам, одним из которых была Пасха.
Желающих принять Крещение называли оглашенными. Так в солидарность с оными крещенные христиане тоже соблюдали пост и сугубо молились о спасении всего мира. Пост был установлен не одномоментно, практика и опыт пощения приобретались в течение многих лет. И сейчас современный устав обязывает чад Церкви поститься 47 дней.
Во время Великого поста желательно отказаться от мяса и молочных продуктов. Но главное следует соблюдать правила, призванные помочь верующему очиститься: много молиться, читать Библию и Псалтырь, не пропускать утренних и вечерних молитв.
Верующие посещают во время поста церковь, чтобы сосредоточиться на молитвах и благих мыслях. В первые 40 дней поста следует осмыслить свои поступки, не стоит никого осуждать, лучше уделить время близким и нуждающимся, делать как можно больше добрых дел.