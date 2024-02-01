В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности и попросили быть осторожнее за рулем

Об опасности напомнили и рыбакам. Выход на лёд Финского залива и Невской губы на фоне резкого потепления и сильного ветра стал смертельно опасным. В случае если вы попали в экстренную ситуацию или оказались ее свидетелем, вызывайте спасателей по телефонам: 01, 112 или 680−19−60. Последний — номер Поисково-спасательной службы Петербурга.