В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности и попросили быть осторожнее за рулем

«Жёлтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, продлен в Петербурге на следующие сутки, сообщает 1 февраля пресс-служба Смольного.
По данным Росгидрометцентра, в пятницу, 2 февраля, до 6 часов утра в городе ожидается сложная обстановка из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам, добавили в администрации.
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в городе сегодня с 9 часов утра. До девяти часов вечера порывы ветра могут достигать 17 м/с, предупредили синоптики. Об ухудшении погоды в предстоящие сутки ранее сообщили и в региональном управлении МЧС.
Об опасности напомнили и рыбакам. Выход на лёд Финского залива и Невской губы на фоне резкого потепления и сильного ветра стал смертельно опасным. В случае если вы попали в экстренную ситуацию или оказались ее свидетелем, вызывайте спасателей по телефонам: 01, 112 или 680−19−60. Последний — номер Поисково-спасательной службы Петербурга.