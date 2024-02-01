В Новосибирске покажут спектакль «Три сестры»

В главных ролях выступят известные артисты, некоторые из которых уже знакомы с сибирской публикой благодаря предыдущим гастролям МХАТа. Также зрители смогут открыть для себя имена восходящих звезд московской труппы: Ольгу сыграет Вера Десницкая, Машу — Наталия Медведева, Ирина — Тиной Стойилкович, Андрей Сергеевич Прозоров — Тимуром Дружковым, Наталья Ивановна — Агнией Кузнецовой, Кулыгин — Юрием Раковичем, Тузенбах — Германом Андреевым, Соленый — Георгием Иобадзе, Чебутыкин — заслуженным артистом России Андреем Казаковым, Вершинин — заслуженным артистом России Максимом Дахненко.