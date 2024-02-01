В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности из-за непогоды

1 февраля Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в Волгоградской области из-за плохих погодных условий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики, в отдельных районах региона вероятны сильные туманы (800−500 метров). Они могут стать помехой на дорогах в ближайшие сутки.
Также Гидрометцентр предупреждает жителей об обледенении на крышах, проводах, деревьях. Изморозь синоптики обещают до 3 февраля. Также на магистралях будет сильная гололедица.
Добавим, что «желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду. Автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах, а пешеходам лучше смотреть и под ноги, и посматривать наверх — из-за перепадов температур в крыш могут падать сосульки.