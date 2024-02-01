В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности из-за непогоды

Добавим, что «желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду. Автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах, а пешеходам лучше смотреть и под ноги, и посматривать наверх — из-за перепадов температур в крыш могут падать сосульки.