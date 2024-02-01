Тернистый путь к знаниям. Жители горного кишлака в Сурхандарье показали, как их дети добираются в школу. Видео

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как группа детей со школьными ранцами преодолевает сложный путь в школу. Им приходится идти вверх по склону по грязи между огромными каменными булыжниками.
По словам местных жителей, дети также вынуждены переходить через опасный ручей, где в любой момент может начаться сход селя. Многие из них простывают и начинают болеть.
«До каких пор наши дети будут ходить в школу, проделывая такой опасный маршрут? Мы уже несколько лет обращаемся за помощью к районным чиновникам, но пока это не дало никакого результата. Наши чиновники даже не задумываются об этой проблеме», — отметила одна из жительниц в соцсетях.
Напомним, ранее стало известно, что для транспортировки школьников в отдаленных районах планируется запустить бесплатные автобусы. Как этот проект будет реализован, к примеру, в таких кишлаках, пока не понятно.