Тернистый путь к знаниям. Жители горного кишлака в Сурхандарье показали, как их дети добираются в школу. Видео

«До каких пор наши дети будут ходить в школу, проделывая такой опасный маршрут? Мы уже несколько лет обращаемся за помощью к районным чиновникам, но пока это не дало никакого результата. Наши чиновники даже не задумываются об этой проблеме», — отметила одна из жительниц в соцсетях.