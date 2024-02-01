Летописный Минск в начале был на реке Менке

Полевой археологический сезон завершился осенью прошлого года. Зимой ученые занимаются кабинетной работой, чтобы систематизировать и описать найденные артефакты, а также провести необходимые научные изыскания.
В ноябре 2023-го после того, как в прорезке вала городища на Менке были найдены деревянные конструкции основания с отдельных бревен, с них сделали спилы. Это обязательное условие для датировки материала.
Свислочь или Менка
Точное время, когда дерево росло и было спилено, позволит определить датировку строительства укреплений на реке Менке, что должно дать основания ученым говорить о времени создания средневекового города.
В белорусской исторической науке есть два представления о том, где берет свое начало история возникновения Минска. По одной из версий, он возник в районе Немиги на берегу Свислочи, но тогда непонятно, откуда такое название.
Согласно второй версии, город зародился на реке Менке, где есть большое средневековое городище. Тогда логично и происхождение летописного названия города — Менск.
Для того чтобы достоверно установить, как шел ход истории на городище, начали полноценные археологические исследования, которыми руководит заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович.
Раннее Средневековье
«Мы получили результаты радиоуглеродного анализа образцов дерева. Конечно, этот способ известен большими хронологическими разрывами между датами. Мы давали несколько образцов бревен из вала, дерева из мостовой и образец найденной лопаты».
По его словам, анализ показал, что бревна из вала датируются в диапазоне 750−991 год нашей эры. Все образцы датируются не позже 990-х годов. Интерпретация находок в контексте позволяет говорить о том, что это приблизительно середина Х века.
Результаты исследования дерева с мостовой показали диапазон 1323−1436 годы. Проезд в валу городища вероятно был сделан ближе к началу XV века.
Образец дерева лопаты показал результат в диапазоне 889−1033 годы. Получается, что стена вала и лопата, найденная при его раскопках, находятся в одном временном диапазоне.
Город стоял на Менке
Войтехович рассказал, что сейчас также проводятся дендрохронологические исследования, которые позволят сузить хронологические рамки.
«Сейчас диапазон находится между IX и X веком. Теперь ученым нужны еще несколько образцов с разных частей дерева: середины и края. Дополнительные образцы позволят сузить коридор до одного года».
Уже имеющиеся данные позволяют белорусским историкам говорить о том, что укрепления на городище возведены не позднее конца X века.
«В принципе когда происходили события, описанные в летописи (битва на Немиге — Sputnik), укрепления городища на Менке уже были. Высота стены была пять метров — это очень серьезные укрепления», — констатировал археолог.
Впереди проведение очередных масштабных раскопок в этом году. Предстоит завершить сделанную в прошлом году прорезку вала, сделать новую прорезку в валу малого городища.
Войтехович обратил внимание, что для подведения итогов еще предстоит систематизировать все сделанные находки, а также свести воедино результаты всех археологических исследований, в том числе проведенных другими учеными.
При этом он обратил внимание: по историческим источникам известно, что город на Свислочи назывался Менск. Как назывался город на Менке в X веке, ученые не знают.
«Скорее всего, это Менск, он был центром Менской волости. Просто когда возник новый город, оставили название, потому что это был центр волости, соответственно, это Менск», — объяснил историк.