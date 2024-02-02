В мэрии рассказали, чем посыпают дороги Красноярска от снега

Дороги обрабатывают солью. В качестве доказательства был показан склад, на котором хранятся запасы мешков с солью. Техническую соль используют как отдельно, так и вперемешку с песком. Он бионорда не специалисту отличить соль не так легко, но возможно. Соль при попадании на снег и лёд быстро меняет цвет, впитывая воду, а реагент дольше сохраняет свои свойства, передаёт «7 канал Красноярск».