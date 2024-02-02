Сменила коньки на резиновый костюм и перчатки: Показываем, как Елизавета Туктамышева в Китае целый день нянчилась с пандами и вычищала их вольеры

— Если вам интересно, почему так выглядим, отвечаю. Сегодня приехали смотреть на панд. Будем убирать за ними какашки! Поэтому надели резиновые перчатки, защитный костюм. Кстати, прямо на пуховик. Поэтому не думайте, что я поправилась из-за китайских пельмешек, — с восторгом рассказывает спортсменка.