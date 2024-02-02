Сменила коньки на резиновый костюм и перчатки: Показываем, как Елизавета Туктамышева в Китае целый день нянчилась с пандами и вычищала их вольеры

Звездным спортсменам по вкусу приходится самый разный отдых: кто-то предпочитает спа-процедуры и массажи, а кто-то — непрерывные тренировки. А российская фигуристка Елизавета Туктамышева в свободное от гастролей время решила понянчиться с малышами.
Но не совсем обычными: девушка вместе с коллегой по льду Евгенией Медведевой целый день трудилась в заповеднике для панд. Несмотря на многочисленные слои рабочей одежды, впечатлениями с фанатами одиночница в своих соцсетях поделилась самыми радостными.
— Если вам интересно, почему так выглядим, отвечаю. Сегодня приехали смотреть на панд. Будем убирать за ними какашки! Поэтому надели резиновые перчатки, защитный костюм. Кстати, прямо на пуховик. Поэтому не думайте, что я поправилась из-за китайских пельмешек, — с восторгом рассказывает спортсменка.
Работники заповедника звездных волонтеров поторапливали: убрать надо было все сразу после утренней трапезы медвежат. Со слов Туктамышевой, «свежесть» отходов жизнедеятельность должна была принести фигуристкам максимальное удовольствие от процесса.
— Сегодня мы главные королевы мусора. Чип и Дейл спешат на помощь, так сказать. Получился классный денек, — с улыбкой сообщила девушка.
Днем ранее звезды посетили Великую Китайскую стену. Несмотря на всеобщий восторг от восхождения, Туктамышева призналась: в ближайшие дни ни на одну ступеньку не ступит своей точеной ногой. Фигуристку сильно напрягло количество посетителей.
Instagram* — принадлежит meta platforms, заблокирована и запрещена в России, признана экстремистской организацией.