Лето, солнце, жара: как петербуржцам бесплатно отправить ребенка в детский лагерь

Гражданам, которые относятся к льготной категории, доступна 100% скидка для оформления путевки. К этой категории относятся дети из многодетных семей, дети без попечения, дети-инвалиды и дети ветеранов СВО. Работающим по трудовому договору государство готово оплатить лагерь с 60% скидкой.