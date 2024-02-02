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Лето, солнце, жара: как петербуржцам бесплатно отправить ребенка в детский лагерь

В многофункциональных центрах Петербурга начался прием заявок на получение путевок в детские лагеря по всей России в 2024 году.
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Информацией о том, как получить бесплатную путевку для ребенка, поделилось издание «Интерфакс».

Гражданам, которые относятся к льготной категории, доступна 100% скидка для оформления путевки. К этой категории относятся дети из многодетных семей, дети без попечения, дети-инвалиды и дети ветеранов СВО. Работающим по трудовому договору государство готово оплатить лагерь с 60% скидкой.

Чтобы получить заветную путевку необходимо подать заявление через МФЦ или в администрацию района по месту регистрации ребенка.

Ранее стало известно, что лагеря на базе школ впервые заработают весной во время каникул в Петербурге.