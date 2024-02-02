Лето, солнце, жара: как петербуржцам бесплатно отправить ребенка в детский лагерь

Информацией о том, как получить бесплатную путевку для ребенка, поделилось издание «Интерфакс».
Гражданам, которые относятся к льготной категории, доступна 100% скидка для оформления путевки. К этой категории относятся дети из многодетных семей, дети без попечения, дети-инвалиды и дети ветеранов СВО. Работающим по трудовому договору государство готово оплатить лагерь с 60% скидкой.
Чтобы получить заветную путевку необходимо подать заявление через МФЦ или в администрацию района по месту регистрации ребенка.
Ранее стало известно, что лагеря на базе школ впервые заработают весной во время каникул в Петербурге.