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Зима в Молдове превратится в лето: Синоптики снова обещают аномально теплую погоду — до +17 градусов и тропический ливень

Рассказываем о погоде в стране в ближайшие дни.
Сейчас в Сакраменто: +12° 3 м/с 88% 754 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Государственная гидрометеорологическая служба представила метеорологический прогноз на февраль 2024 года на территории Молдовы, в котором отмечены температуры выше нормы.

Таким образом, по итогам анализа синоптических материалов, проведенного Государственной гидрометеорологической службой, в феврале на территории страны прогнозируется следующий температурный режим:

  • среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы (норма −0,5…-3,0°С);
  • количество осадков будет близко к норме (норма 25−35 мм).

Текущая неделя началась с весенних температур, которые будут продолжаться до выходных.

По данным метеорологов, до субботы, 3 февраля, в стране будет зафиксировано до 8 градусов тепла. Ближе к концу недели погода потеплеет еще больше.