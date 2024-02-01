Зима в Молдове превратится в лето: Синоптики снова обещают аномально теплую погоду — до +17 градусов и тропический ливень

Государственная гидрометеорологическая служба представила метеорологический прогноз на февраль 2024 года на территории Молдовы, в котором отмечены температуры выше нормы.
Таким образом, по итогам анализа синоптических материалов, проведенного Государственной гидрометеорологической службой, в феврале на территории страны прогнозируется следующий температурный режим:
- среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы (норма −0,5…-3,0°С);
- количество осадков будет близко к норме (норма 25−35 мм).
Текущая неделя началась с весенних температур, которые будут продолжаться до выходных.
По данным метеорологов, до субботы, 3 февраля, в стране будет зафиксировано до 8 градусов тепла. Ближе к концу недели погода потеплеет еще больше.