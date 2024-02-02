2 февраля во Владивостоке не будет ходить троллейбус № 5. Об этом сообщили в администрации города.
Движение троллейбуса по маршруту № 5 «Автовокзал — Варяг» во Владивостоке будет приостановлено с 10.00 до 22.00 в связи с и восстановительными работами на магистральных сетях холодного водоснабжения, связанных с порывом. Аварийно-восстановительные работы будут проводить в районе ул. Русской, 65.
Напомним, тем временем в Вологде начали сборку новых троллейбусов для Владивостока. Ранее был заключен договор на поставку 16 транспортных средств для работы на городских маршрутах.