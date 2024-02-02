Маму школьника в Атырау оштрафовали за прогулы сына

В суде рассмотрели дело в отношении жительницы Атырау, которая обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних. Выяснилось, что сын женщины — ученик третьего класса в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу.