Маму школьника в Атырау оштрафовали за прогулы сына

В суде рассмотрели дело в отношении жительницы Атырау, которая обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних. Выяснилось, что сын женщины — ученик третьего класса в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу.
На судебном заседании женщина, признав свою вину, раскаялась в содеянном. Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. Суд «с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, оштрафовал её на 24 150 тенге».
Постановление суда не вступило в законную силу.