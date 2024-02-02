Женщинам и мужчинам назвали тревожные сигналы на первом свидании

Первым делом Рэй призвала прислушиваться к внутреннему голосу. В то же время, по ее мнению, нужно обращать внимание и на очевидные красные флажки. Одним из тревожных сигналов она назвала то, что партнер агрессивно настроен к окружающим, например, к официанту в ресторане или бывшей возлюбленной.