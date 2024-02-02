Что произошло в Иркутске в ночь на 2 февраля 2024 года: последние новости

Движение перекроют на участках улиц Лызина и Ипподромная в Иркутске, предупредили в городской администрации. Причина — строительство тепловой сети. Ограничения будут действовать с 7 февраля и до 1 марта.
В Иркутскую область из Москвы доставили партию полезных клещей. Была организована доставка 136 тысяч клещей-энтомофагов из Москвы в Братск. Эти клещи могут помочь избавиться от вредителей в полях и огородах.
Два пассажира устроили беспорядки в поезде «Москва — Улан-Удэ». Они оскорбляли попутчиков и проводника. Из-за этого их высадили в Тайшете и передали транспортной полиции.