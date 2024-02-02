Вытрезвитель открылся в Ачинске: мэр пообещал первому клиенту бутылку кефира

Ачинск стал первым городом Красноярского края, в котором открылся «Специализированный центр оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Он находится по адресу шоссе Байкал, 2а, помещение 1 и работает в круглосуточном режиме.
Учреждение получило лицензию и полностью готово к приему первых посетителей, сообщил глава Ачинска Игорь Титенков. 1 февраля он вместе с замминистра здравоохранения края Мариной Бичуриной посетили вытрезвитель и ознакомились с условиями содержания его будущих клиентов.
«Здесь каждому окажут первичный доврачебный осмотр, предложат душ, чистую одежду и место отдыха, помогут прийти в себя и вернуть ясность мыслей естественным путем. Все в рамках отработанного с полицией алгоритма, основное условие — добровольное согласие гражданина. Отмечу, что учреждение не является медицинским, поэтому если человеку нужна помощь подобного характера, его отправят в больницу», — рассказал Игорь Титенков.
Игорь Титенков также напомнил, что за открытием вытрезвителя стоит большая работа: «С 2010 года граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, были предоставлены сами себе. Отсюда нередки несчастные случаи, когда человек просто замерзал на улице или доставлял своим поведением дискомфорт окружающим. Во избежание негативных последствий Комиссия по правонарушениям приняла решение о том, что в Российской Федерации будет возобновлена система вытрезвителей, в 2021 году подписан соответствующий Закон по организации деятельности специализированных организаций, действующий на территории Красноярского края».
Отметим, подобные учреждения позже могут открыться в Норильске и Красноярске.