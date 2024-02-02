Вытрезвитель открылся в Ачинске: мэр пообещал первому клиенту бутылку кефира

Игорь Титенков также напомнил, что за открытием вытрезвителя стоит большая работа: «С 2010 года граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, были предоставлены сами себе. Отсюда нередки несчастные случаи, когда человек просто замерзал на улице или доставлял своим поведением дискомфорт окружающим. Во избежание негативных последствий Комиссия по правонарушениям приняла решение о том, что в Российской Федерации будет возобновлена система вытрезвителей, в 2021 году подписан соответствующий Закон по организации деятельности специализированных организаций, действующий на территории Красноярского края».