Засыплет снегом: 2 февраля в Новосибирске потеплеет до −3 градусов

Первая февральская пятница порадует теплом: в ночь на 2 число в Новосибирске потеплеет до −11…-13 градусов, а днем будет все −3.
— Будет облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Но не во всех районах Новосибирской области температура порадует. Ночью кое-где она опустится до −14, местами даже до −22 на севере области. Днем будет −2…-7, но в северных районах — до −12. И ночью, и днем пройдет снег, на дорогах местами гололедица.