Стандарты качества в медицине: в Приморье продолжается модернизация системы здравоохранения

По данным пресс-службы правительства Приморья, с 2019 по 2023 год в регионе появились 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта и 12 врачебных амбулаторий. Это особенно важно для оказания помощи людям, живущим в отдаленных районах. Не меньшее внимание уделяется и ФАПам, построенным ранее, при необходимости проводится ремонт. Помимо этого, благодаря финансированию обновляются отделения больниц и поликлиники. При ремонте специалисты учитывают пожелания медперсонала и пациентов, в рамках программы «Бережливая поликлиника», утвержденной главой государства Владимиром Путиным, создаются комфортные зоны для ожидания и перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья. А грамотное разделение пространства помогает избежать очередей и сократить время получения услуг. Первыми к программе в Приморье в 2020 году присоединились 13 медучреждений, в 2023 число участников увеличилось еще на 10.