Стандарты качества в медицине: в Приморье продолжается модернизация системы здравоохранения

Качественная медицинская помощь, комфортные условия для врачей и пациентов, модернизация медучреждений — работа, которая проводится в Приморье в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России. За последние пять лет краевые больницы и поликлиники получили 15 тысяч единиц оборудования, на строительство, ремонт, закупку и обновление парка спецмашин было направлено больше 147 миллиардов рублей. Суммы внушительные, а результаты — впечатляющие. Многие госучреждения края преобразились до неузнаваемости.
Комфортная медицина
По данным пресс-службы правительства Приморья, с 2019 по 2023 год в регионе появились 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта и 12 врачебных амбулаторий. Это особенно важно для оказания помощи людям, живущим в отдаленных районах. Не меньшее внимание уделяется и ФАПам, построенным ранее, при необходимости проводится ремонт. Помимо этого, благодаря финансированию обновляются отделения больниц и поликлиники. При ремонте специалисты учитывают пожелания медперсонала и пациентов, в рамках программы «Бережливая поликлиника», утвержденной главой государства Владимиром Путиным, создаются комфортные зоны для ожидания и перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья. А грамотное разделение пространства помогает избежать очередей и сократить время получения услуг. Первыми к программе в Приморье в 2020 году присоединились 13 медучреждений, в 2023 число участников увеличилось еще на 10.
С 2021 года в Приморье возводят сразу 13 зданий, в которых расположатся медучреждения. Пять и них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Остальные — закончат в 2025. Речь идет о важных социальных объектах в Ольгинском муниципальном округе, Надеждинском муниципальном районе, в Пожарском округе, Артемовском городском округе, Яковлевском округе и Лазовском округах, Михайловском районе, а также во Владивостоке, в Трудовом и Находке.
В крае строят новые медучреждения и модернизируют существующие. Фото: Пресс-служба правительства Приморья.
Новое оборудование для эффективной работы
Помимо ремонта и строительства масштабная работа в крае проводится по обновлению материально-технической базы медицинских учреждений. В краевые больницы и поликлиники за пять лет закупили новые аппараты МРТ и УЗИ, томографы, маммографы, флюорографы и другую технику — всего 15251 единицу. В том числе, приобретено семь передвижных мобильных комплексов и 23 передвижных ФАПа. Это помогает обследовать жителей в различных районах и ускорить сроки постановки диагнозов, а также оказания медицинской помощи.
Не обошли стороной власти и вопрос транспортной обеспеченности, 90 новых машин поступило на станции скорой помощи. На сегодняшний день врачей на вызовы к пациентам доставляют 336 спецавтомобилей.
«В рамках нацпроектов в конце 2022 года и в начале 2023 года мы получили оборудование для реабилитации, порядка 30 единиц различной медтехники на сумму 20 миллионов рублей. До этого в Приморье не было такого масштабного направления по реабилитации деток. Сейчас ГАУЗ “Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи” может принимать на реабилитацию маленьких пациентов со всего края, в том числе круглосуточно», — поделилась главный врач медицинской организации Инна Зеленкова.
Дети теперь могут проходить реабилитацию в круглосуточном режиме. Фото: ККЦ СВМП.
Мотивация для медработников
Ни для кого не секрет, что кадровый голод так или иначе проявляется в различных сферах, здравоохранение, увы, не исключение. Губернатор Приморья Олег Кожемяко уделяет большое внимание расширению штатов сотрудников в медучреждениях и привлечению специалистов из других регионов. В крае разработан целый ряд мер поддержки медперсонала. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о доплате за наставничество, компенсации расходов за аренду жилья, выплатах за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях, единовременную помощь и дополнительное финансирование благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В этом году на поддержку медицинским работникам краевых учреждений здравоохранения запланировано 544 миллиона рублей.