Центры профессиональных компетенций продолжают открывать в Хабаровском крае

Предназначены они для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование», который инициировал президент России Владимир Путин.
Смысл в том, что в таких образовательных местах ребята смогут обучиться востребованным профессиям. Так, еще два центра появится в Хабаровске и в поселке Ваниной в школах-интерната.
Например, в Хабаровске помещение откроется для детей с нарушениями слуха. Кроме новой столярной профессии, ребят ждет обновление некоторых кабинетов. А в поселке Ванино, воспитанники школы, будут изучать сразу пять разных профессий.