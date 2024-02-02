Выходные в Воронеже: обновленная выставка в музее, бесплатные концерты в библиотеке

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В НИКИТИНКЕ.
3 февраля в библиотеке имени Никитина пройдут концерты двух народных коллективов — лауреатов фестиваля песен и частушек «Играй, гармонь, звени, частушка!».
В 13.00 выступит вокальный ансамбль «Раздолье» из Гремячьего. В 2023 году коллектив отметил 10-летний юбилей. В программе концерта прозвучат русские народные песни «А метелица метет», «Зори ясные», «Матаня», «Семеновна», «Цыганочка», «Страдания», «Разлетелась по полю-полюшку», а также песни «На родной сторонушке» (музыка и слова К. Сальникова), «Это Родина моя» (музыка И. Слуцкого, слова В. Цыганова), «Эх, разыграйся, гармонь моя» (музыка и слова В. Опарина) и другие.
А в 14.00 в «Никитинке» состоится концерт инструментально-вокального ансамбля «Сельские гармонисты» из Хохольского городского поселения. В этом году коллективу исполняется 35 лет. Ансамбль — лауреат фестиваля русской песни «Русь стозвонная» имени Александра Токмакова, лауреат областного фестиваля народной музыки «Савальские россыпи», дипломант фестиваля-эстафеты «Песни над Доном», участник телепередачи «Играй, гармонь» имени Геннадия Заволокина. В 2023 году коллектив стал победителем межрегионального фестиваля народного творчества «Поет гармонь над Битюгом». Ансамбль сыграет инструментальные наигрыши «Барыня», «Матаня», «Цыганочка», обработки народных песен и современные авторские композиции в народном стиле.
Концерты пройдут в лекционном зале четвертого этажа. Они бесплатные. 12+
4 февраля в «Никитинке» тоже можно сходить на бесплатный концерт. В рамках музыкальной гостиной «Импровизация» выступит студия сольного пения «Вдохновение», воспитавшая замечательных певцов, в репертуаре которых арии из опер и оперетт, романсы, народные песни, песни российских и зарубежных композиторов. В программе концерта «Вспомним, припомним мы песни любимые» прозвучат песни, посвященные зиме: «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи» (музыка Е. Крылатова), «Снег кружится» (музыка С. Березина), песни о любви «Благодарю тебя» и «Твои следы» (музыка А. Бабаджаняна), «Если в мире есть любовь» (музыка М. Магомаева), «Любимая женщина» (музыка И. Крутого), «Ты говоришь мне о любви» из телефильма «Три дня в Москве» (музыка Э. Колмановского). Прозвучат и другие песни, а также романсы «Черные глаза» (музыка О. Строка), «Минуты жизни» (музыка Б. Фомина), «Белой акации гроздья душистые» из кинофильма «Дни Турбиных» (музыка В. Баснера).
Концерт состоится в 15.00, 12+
ЧТО УВИДЕТЬ В ПАРКАХ.
В выходные в парках и скверах пройдут бесплатные мероприятия.
В сквере имени Бунина до 28 февраля работает выставка «Был бы флот, а гавани найдутся».
В парке «Орленок» — можно посмотреть фотовыставку, посвященную 100-летию Воронежского заповедника.
В Центральном парке 3 февраля с 8.45 начинается забег на 5 км в рамках проекта «5 верст Воронеж». А в парке «Орленок» с 9.00 до 10.00 пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе (сбор участников около фонтана).
РЕЭКСПОЗИЦИЯ ИСКУССТВА СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ.
Воронежцы снова смогут увидеть работы Хогстратена, Остендорфера, Класа, Ройена и других художников. В музее имени Крамского 1 февраля открылась после обновления экспозиция зала искусства Северной Европы. Благодаря реэкспозиции воронежцы увидят уникальные предметы, некоторые из которых многие годы находились в фондохранилище — теперь количество представленных работ увеличились вдвое по сравнению со старым форматом выставки.
Особое внимание искусствоведы советуют обратить на двустороннюю филенку с изображением святых и донаторов (Нидерланды, XVI век) и фарфоровый пласт Людвига Штурма «Голова Христа» (вторая половина XIX века). 12+
ВЫСТАВКА О ВОЙНЕ.
В музее «Арсенал» (который является отделом краеведческого музея «Великая Отечественная война 1941−45 гг.») работает новая выставка. «Ни шагу назад! 40-я армия в боях за Воронеж» приурочена к 81-й годовщине освобождения города от фашистов.
На выставке посетители узнают о проявленном в военные годы героизме воинов 40-й армии. Экспозиция представила материалы из фондов краеведческого музея: фотографии, элементы обмундирования и вооружения бойцов и командиров 40-й армии, благодарственные письма и награды солдат, а также советское и трофейное (немецкое и венгерское оружие): пулемет Дегтярева, пулемет MG-34, пистолет-пулемет Шпагина и другие.
Выставку можно посмотреть до 17 апреля. 12+