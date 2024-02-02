Выходные в Воронеже: обновленная выставка в музее, бесплатные концерты в библиотеке

4 февраля в «Никитинке» тоже можно сходить на бесплатный концерт. В рамках музыкальной гостиной «Импровизация» выступит студия сольного пения «Вдохновение», воспитавшая замечательных певцов, в репертуаре которых арии из опер и оперетт, романсы, народные песни, песни российских и зарубежных композиторов. В программе концерта «Вспомним, припомним мы песни любимые» прозвучат песни, посвященные зиме: «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи» (музыка Е. Крылатова), «Снег кружится» (музыка С. Березина), песни о любви «Благодарю тебя» и «Твои следы» (музыка А. Бабаджаняна), «Если в мире есть любовь» (музыка М. Магомаева), «Любимая женщина» (музыка И. Крутого), «Ты говоришь мне о любви» из телефильма «Три дня в Москве» (музыка Э. Колмановского). Прозвучат и другие песни, а также романсы «Черные глаза» (музыка О. Строка), «Минуты жизни» (музыка Б. Фомина), «Белой акации гроздья душистые» из кинофильма «Дни Турбиных» (музыка В. Баснера).