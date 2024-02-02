«СКА-Хабаровск» в контрольном матче уверенно переиграл «Енисей»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» продолжает готовиться к официальным матчам МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона 2023/24, которые стартуют в первых числах марта. В рамках учебно-тренировочных сборов в Турции подопечные Романа Шаронова провели контрольный матч с новосибирским «Енисеем» и выиграли его с хорошим результатом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первый мяч в матче был забит на 22-й минуте, после подачи Магомеда Мусалова с фланга точный удар головой нанёс Андрей Савинов, — прокомментировали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». — Развили успех дальневосточники во второй половине игры: на 49 минуте воспитанник армейской академии Захар Кравцов своевременно подключился к атаке и отправил мяч в незащищенные ворота «Енисея», а затем классный пас Юрия Бавина на 78 минуте завершил точным ударом главный бомбардир СКА Саид Алиев, итог матча 3:0.
Напомним, после зимнего перерыва игры Первенства России по футболу МЕЛБЕТ-Первой лиги возобновятся 2 марта. «СКА-Хабаровск» весеннюю часть сезона начнёт на выезде и первую официальную игру в 2024 году проведёт 3 марта в Астрахани с «Волгарём».