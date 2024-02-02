В Иркутской области улучшились показатели в рейтинге качества жизни

В Иркутской области прошло заседание совета по улучшению качества жизни в Иркутской области. Об этом сообщают в правительстве региона.
— По итогам 2023 года в рейтинге качества жизни Приангарья улучшились значения по 35 показателям. Кроме того, сибиряки высоко оценили работу и условия для развития своего дела, — говорят в правительстве.
Отмечается, что выросла удовлетворенность получением медпомощи (показатель выше средних результатов по стране). То же самое касается и социальной защиты. Жители области говорят, что стало проще записывать детей в кружки и секции. Также они довольны качеством среднего профессионального образования и состоянием питьевой воды, поступающей в дома.