Какие скверы благоустроят во Владивостоке в 2025 году, решат сами горожане

Жители Владивостока смогут выбрать, какие общественные пространства благоустроят в 2025 году. Уже определен список территорий, которые будут представлены на голосовании, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.

Голосование за объекты благоустройства пройдет на портале 25.gorodsreda.ru с 15 марта по 30 апреля. Как сообщили в управлении городской среды, список сформировали на основе анализа обращений жителей и мониторинга общественных пространств. Три территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в первую очередь в 2025 году.