Какие скверы благоустроят во Владивостоке в 2025 году, решат сами горожане

Жители Владивостока смогут выбрать, какие общественные пространства благоустроят в 2025 году. Уже определен список территорий, которые будут представлены на голосовании, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.
В списке — 7 площадок для голосования:
— сквер Октябрьский (Октябрьская, 16, 18, 20);
— общественная территория в районе Борисенко, 102;
— сквер в районе Некрасовской, 96, 98;
— сквер в районе Ильичева, 14−16;
— сквер Магнитогорский (Магнитогорская, 1);
— сквер Кутузова (Русская, 41);
— сквер в районе Октябрьской, 10, 12.
Пространства благоустроят по национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году.
В 2024 году в дальневосточной столице преобразят три территории — парки на Ватутина, 26 и Кирова, 116 и сквер Жигура, 2−6. Они стали лидерами рейтингового голосования в прошлом году.