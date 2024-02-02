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Какие скверы благоустроят во Владивостоке в 2025 году, решат сами горожане

Уже в марте стартует интернет-голосование.
Источник: PrimaMedia.ru

Жители Владивостока смогут выбрать, какие общественные пространства благоустроят в 2025 году. Уже определен список территорий, которые будут представлены на голосовании, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.

В списке — 7 площадок для голосования:

— сквер Октябрьский (Октябрьская, 16, 18, 20);

— общественная территория в районе Борисенко, 102;

— сквер в районе Некрасовской, 96, 98;

— сквер в районе Ильичева, 14−16;

— сквер Магнитогорский (Магнитогорская, 1);

— сквер Кутузова (Русская, 41);

— сквер в районе Октябрьской, 10, 12.

Голосование за объекты благоустройства пройдет на портале 25.gorodsreda.ru с 15 марта по 30 апреля. Как сообщили в управлении городской среды, список сформировали на основе анализа обращений жителей и мониторинга общественных пространств. Три территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в первую очередь в 2025 году.

Пространства благоустроят по национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году.

В 2024 году в дальневосточной столице преобразят три территории — парки на Ватутина, 26 и Кирова, 116 и сквер Жигура, 2−6. Они стали лидерами рейтингового голосования в прошлом году.

ЖКХ